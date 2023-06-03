أردوغان يؤدي اليمين أمام البرلمان لفترة رئاسية جديدة

أدّى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، لتمديد حكمه إلى عقد ثالث.

وقال أردوغان خلال مراسم داخل البرلمان في أنقرة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: "أنا كرئيس، أُقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها.. وأن ألتزم بالدستور، وسيادة القانون، والديمقراطية، ومبادئ وإصلاحات أتاتورك، ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وحصل أردوغان على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 أيار/ مايو.

وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي، وعلى الرغم من أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.