أوكرانيا تؤكد سيطرتها على أجزاء من باخموت

قالت أوكرانيا، يوم الأحد، إن قواتها تسيطر على أجزاء من مدينة باخموت، محور هجوم روسي مستمر منذ وقت طويل في شرق البلاد.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه قائد قوة مجموعات "فاغنز" الموالية لموسكو إن رجاله يحرزون تقدمًا في المدينة.

وتواصل قوات روسية تكافح، منذ شهور، للسيطرة على باخموت إحراز تقدم بطيء في المدينة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار: "القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت، والعدو غير قادر على السيطرة على المدينة رغم إرسال كل قواته إلى المعركة وتحقيق بعض النجاح".

وأضافت في رسالة عبر تطبيق تيليجرام: "الدفاع في باخموت قادر على التعامل بفاعلية مع مهامه العسكرية".

ولا يكشف الجيش الأوكراني بالضبط عن المساحة التي يسيطر عليها الروس في المدينة.