"وول ستريت جورنال": تقارير أمريكية تحذر من استهداف "أصول إسرائيل"

كشفت تقارير صادرة عن المخابرات الأمريكية، أن إيران أو وكلاءها في الشرق الأوسط، "يخططون لهجوم وشيك على أصول إسرائيل"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة، إن "إسرائيل تتوعد بالرد على طهران في حال تعرضها لهجوم، فيما أثار الخطاب من الجانبين مخاوف بشأن حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط".

ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران تخطط لتنفيذ ضربة مباشرة على أهداف إسرائيلية أو استخدام أحد وكلائها في الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة الأمريكية.

وكانت طهران في السابق حذرة من أن تبدأ أي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو إسرائيل؛ وكانت تعمل عبر وكلائها؛ وهم حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، والميليشيات التي تدعمها طهران في العراق.

تنسيق أمريكي

بالتزامن مع ذلك، يزور قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، إسرائيل، لتنسيق الرد على الهجوم المحتمل من جانب إيران.

وكانت طهران قد هددت علناً، بالرد على قصف إسرائيل قنصليتها في دمشق الأسبوع الماضي، ومقتل كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، بمن في ذلك الجنرال محمد رضا زاهدي القائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان زاهدي هو أعلى مسؤول عسكري إيراني يُقتل منذ اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020 في بغداد.