حريق في مصفاة نفط روسية إثر هجوم أوكراني (فيديو)

قالت خدمات الطوارئ في منطقة كراسنودار الروسية، اليوم الخميس، إن حريقاً نشب في مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة، ثم تم إخماده.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة خلال الليل.

أخبار ذات علاقة مصادر: توقف مصفاة نفط روسية بعد هجمات بطائرات مسيرة

بدوره، أكد الجيش الأوكراني أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة له استهدفت المصفاة، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمصفاة. وعالجت أفيبسكي مع مصفاة كراسنودار 7.2 مليون طن من النفط الخام في العام 2024.

أخبار ذات علاقة هجوم روسي يعطل إمدادات الغاز في جنوب أوكرانيا (فيديو)

وقالت مصادر في سوق النفط إن تعطل مصفاة أفيبسكي قد يؤدي إلى تقليل استخدام الخام، وبالتالي زيادة صادرات روسيا من النفط في أغسطس/ آب.