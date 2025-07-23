3 أسباب.. لماذا لم تُعلن المجاعة رسمياً في غزة؟

لأشهر، حذّر مسؤولو الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والخبراء من أن الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة، لكن دون الإعلان عنها رسميًّا، إذ يكشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن التصنيف ينبغي أن يتوخى الحذر، ويستوفي الشروط الأممية.

ورغم تخفيف إسرائيل حصارها الذي دام شهرين ونصفَ الشهر على القطاع في مايو/أيار، تقول منظمات الإغاثة: إن المساعدات لا تصل إلى القطاع إلا بقدر ضئيل، وإن الفلسطينيين يواجهون مستويات كارثية من الجوع بعد 21 شهرًا من الحرب.

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قُتل المئات على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع أو قوافل المساعدات، وفقًا لشهود عيان ومسؤولين صحيين ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ورغم تفاقم حالة اليأس، لم يُعلن رسميًّا عن المجاعة في غزة، مع إقرار الأمم المتحدة أن أزمة الجوع في القطاع تتفاقم، إذ كشف روس سميث، مدير الطوارئ في البرنامج أن ما يقرب من 100 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء تغذية حاد، وأن ثلث السكان يقضون أيامًا دون طعام.

متى تُعلَن رسميًّا؟

يُعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي وُضِع للمرة الأولى عام 2004 خلال المجاعة في الصومال، المرجع الدولي الرائد في مجال أزمات الغذاء. ويشمل أكثر من اثنتي عشرة وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إغاثة، وحكومات، وهيئات أخرى.

قد تظهر المجاعة في بؤر، أحيانًا صغيرة، ويتطلب التصنيف الرسمي توخّي الحذر، إذ لم يُعلن التصنيف المرحلي المتكامل عن المجاعة إلا بضع مرات، في الصومال عام 2011، وجنوب السودان عامي 2017 و2020، وفي العام الماضي في أجزاء من إقليم دارفور غرب السودان. ويُعتقد أن عشرات الآلاف قد لقوا حتفهم في الصومال وجنوب السودان.

يُصنّف البرنامج منطقة ما على أنها في حالة مجاعة عند تأكيد حالتين على الأقل من ثلاث حالات:

- 20% من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، أو تتضور جوعًا.

- 30% على الأقل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء تغذية حاد أو هزال، أي أنهم نحيفون جدًّا بالنسبة لطولهم.

- يموت شخصان على الأقل، أو أربعة أطفال دون سن الخامسة، من كل 10 آلاف طفل يوميًّا بسبب الجوع أو تفاعل سوء التغذية مع المرض.

وتشكل غزة تحديًا كبيرًا للخبراء، لأن إسرائيل تفرض قيودًا شديدة على الوصول إلى القطاع؛ ما يجعل جمع البيانات أمرًا صعبًا وفي بعض الحالات يُصبح مستحيلًا.

وعادة ما تصدر إعلانات المجاعة من الأمم المتحدة أو الحكومات، وفي حين أن التصنيف الدولي لمراحل الأمن الغذائي يُشير إلى "الآلية الأساسية" التي يستخدمها المجتمع الدولي لتحديد ما إذا كانت المجاعة واقعة أو متوقعة، إلا أنه عادة لا يُصدر مثل هذا الإعلان بنفسه.

في كثير من الأحيان، يُصدر مسؤولو الأمم المتحدة، بالاشتراك مع الحكومات، بيانًا رسميًّا بناء على تحليل من التصنيف الدولي لمراحل الأمن الغذائي.

لكن التصنيف الدولي لمراحل الأمن الغذائي يُشير إلى أنه بمجرد إعلان المجاعة، يكون الأوان فات. وبينما يُمكن أن يمنع ذلك المزيد من الوفيات، إلا أنه يعني أن الكثير من الناس سيكونون لقوا حتفهم بحلول وقت إعلان المجاعة.