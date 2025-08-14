ماكرون: ترامب منفتح لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

البيت الأبيض: لدى ترامب الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها عند الضرورة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونالمصدر: AFP
14 أغسطس 2025، 12:43 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبّر الأربعاء للزعماء الأوروبيين عن استعداد الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للمشاركة في منح أوكرانيا ضمانات أمنية لإنهاء حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون أن ترامب استبعد بوضوح في اتصال هاتفي مع الزعماء الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل عقبة رئيسة في أي اتفاق سلام مع روسيا.

وأدلى ماكرون، الذي يقضي عطلته في جنوب فرنسا، بهذه التصريحات للصحفيين في مقر إقامته الصيفي أمس الأربعاء، ونشر القصر الرئاسي نص التصريحات في وقت لاحق من ذلك اليوم.

