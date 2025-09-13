محادثات أفغانية أمريكية في كابول حول الأسرى وفرص الاستثمار

التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي اليوم السبت في كابول بوفد أمريكي بقيادة آدم بولر، المبعوث الخاص لشؤون الأسرى.

وضم الوفد أيضا زلماي خليل زاد المبعوث الأمريكي السابق لعملية السلام الأفغانية الذي ساعد في التفاوض بشأن اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان لعام 2020 في الدوحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن وزارة الخارجية الأفغانية.

ووفقا لبيان طالبان، ركزت المحادثات على العلاقات الثنائية ووضع المواطنين وفرص الاستثمار والآفاق الاقتصادية الأخرى في أفغانستان.

وأضاف البيان أن كلا الطرفين وافقا أيضا على مواصلة المحادثات المتعلقة بالمواطنين السجناء في الدولة الأخرى.

وإحدى هذه الحالات، حالة محمود حبيبي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأفغانية والأمريكية كان يعمل لدى شركة اتصالات في كابول.

ويعتقد أنه محتجز في أفغانستان إلا أن طالبان تنفي احتجازه.

وأشارت تقارير إلى أن طالبان ضغطت من أجل الإفراج عن محمد رحيم، آخر مواطن أفغاني معتقل في سجن غوانتانامو، ويتم احتجازه دون تهمة منذ 2008.