روسيا تقصف محطة غاز شمال شرقي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مسيّرة تابعة لها استهدفت محطة لتوزيع الغاز في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".

ووفق الدفاع الروسية، فإن المحطة تُستخدم من قبل الجيش الأوكراني بوصفها مركزًا لسحب الغاز وتخزينه وتوزيعه، يخدم الوحدات القتالية ووحدات الإسناد الخلفي.

أخبار ذات علاقة زيلينسكي: روسيا أطلقت 3500 مسيرة و190 صاروخا على أوكرانيا في سبتمبر

وفي سياق منفصل، قال إيفان فيدوروف، حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على المنطقة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاما وإصابة 18 شخصا على الأقل واندلاع عدد كبير من الحرائق.

وأضاف فيدوروف، أن طفلين كانا من بين المصابين. وأظهرت صور نشرها فيدوروف على الإنترنت رجال إطفاء يكافحون الحرائق في بعض المنازل والمباني.

وذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن حريقا يمتد على مساحة 350 مترا مربعا في ثلاثة مبانٍ سكنية إلى جانب حريق بمحطة وقود في زابوريجيا.

وأوضح فيدوروف أن التقارير الأولية تشير إلى أن القوات الروسية نفذت عشر ضربات من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ما ألحق أضرارا بعشرة مبانٍ سكنية و12 منزلا خاصا.