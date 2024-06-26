رئيس كينيا يتعهد بالرد على مظاهرات الضرائب

تعهّد الرئيس الكيني وليام روتو، الثلاثاء، باتّخاذ موقف متشدد ضد "العنف والفوضى"، بعدما تحولت الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب التي اقترحتها حكومته إلى أعمال عنف دامية أدّت إلى مقتل عدة أشخاص.

وقال روتو لصحافيين في نيروبي: سنقوم برد كامل وفعّال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت اليوم الثلاثاء.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم مياه والرصاص الحيّ، بحسب عدة منظمات غير حكومية؛ لتفريق المتظاهرين في اليوم الثالث من تحركات ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة، بحسب "فرانس برس".