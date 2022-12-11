ماهر الجديدي: هناك حملة ممنهجة لإرباك العملية الانتخابية بتونس (فيديو إرم)

وقبل أسبوع من الموعد الانتخابي، قال نائب رئيس الهيئة في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز": "هناك أطراف تروّج مقاطع فيديو وصورا غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى ترذيل الحملة الانتخابية والمساس بالعملية الانتخابية، وقد تفطنت خلية الرصد التابعة للهيئة إلى هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى المساس بمصداقية الحملة الانتخابية".

وأضاف الجديدي "هناك صفحات ممولة توجه الناخبين نحو ترذيل الحملة الانتخابية وتم تحرير تقارير وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة، وهي التي ستقترح الإجراءات التي سيتم اتخاذها ورفعها إلى مجلس الهيئة الذي سيتخذ الترتيبات القانونية المناسبة في أثناء الإعلان عن نتائج الانتخابات".