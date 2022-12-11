ماهر الجديدي: هناك حملة ممنهجة لإرباك العملية الانتخابية بتونس (فيديو إرم)
اعتبر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ماهر الجديدي، أنّ هناك حملة ممنهجة لإرباك العملية الانتخابية والمساس من مصداقيتها، وأنّ الهيئة ستتصدى لها بالقانون، داعيا التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الـ17 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقبل أسبوع من الموعد الانتخابي، قال نائب رئيس الهيئة في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز": "هناك أطراف تروّج مقاطع فيديو وصورا غير قانونية وغير أخلاقية تهدف إلى ترذيل الحملة الانتخابية والمساس بالعملية الانتخابية، وقد تفطنت خلية الرصد التابعة للهيئة إلى هذه الحملة الممنهجة التي تهدف إلى المساس بمصداقية الحملة الانتخابية".
وأضاف الجديدي "هناك صفحات ممولة توجه الناخبين نحو ترذيل الحملة الانتخابية وتم تحرير تقارير وإحالتها إلى الإدارة المركزية للشؤون القانونية التابعة للهيئة، وهي التي ستقترح الإجراءات التي سيتم اتخاذها ورفعها إلى مجلس الهيئة الذي سيتخذ الترتيبات القانونية المناسبة في أثناء الإعلان عن نتائج الانتخابات".
وتابع "التحدي الأبرز اليوم هو أن تكون نسبة مشاركة الناخبين وتوجههم نحو صناديق الاقتراع مرتفعة، وثقتنا كبيرة في الناخبين للتوجه نحو صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب القادم".
وأوضح الجديدي أنّ "الهيئة تقوم بدورها في حث المواطنين من أجل التوجه إلى صندوق الاقتراع، والأطراف التي ترغب في عرقلة الانتخابات تقوم بدور مخالف لهذا التوجه".
وقدّم الجديدي تطمينات بخصوص المخاوف التي أطلقها البعض من أن يدفع قانون الانتخابات الجديد إلى إثارة القبلية قائلا "الشعب التونسي موحد والدولة المستقلة منذ 1956 عملت على تجاوز مسألة القبلية واليوم ليس من المقبول الحديث عن هذه المسألة".
ونفى الجديدي الاتهامات الموجهة للهيئة بأنها طرف في المنافسة الانتخابية وليست هيكلا مستقلا، قائلا إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنّ "هيئة الانتخابات منذ أن انطلقت في عملها كانت حريصة على تطبيق القانون والبقاء على المسافة ذاتها من جميع الأطراف من مجتمع مدني ومترشحين وناخبين، فالهيئة مهمتها تقنية إدارية وتنظيم وتعديل العملية الانتخابية وضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة."
وبخصوص الخلاف الذي نشأ بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري قال الجديدي إنّ "الخلاف قانوني باعتبار أنّ تغطية الحملة الانتخابية يكون في إطار قرار مشترك وهو ما لم نتوصل إليه، والهيئة المؤتمنة على المسار الانتخابي تحملت مسؤوليتها وأحدثت خلية للقيام برقابة الحملة الانتخابية في الفضاء السمعي البصري ولجنة الرصد تقوم بعملها في إطار القانون".
وأشار الجديدي إلى أنّ هيئة الانتخابات ردّت على الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الاتصال السمعي والبصري وهي تتوقع صدور قرار قريب عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في هذه المسألة.
وأوضح الجديدي أن "هيئة الانتخابات هي هيئة مستقلة بحكم تركيبتها لأن رئيس الجمهورية تولى تسمية أعضاء الهيئة عن طريق الترشيح وليس عن طريق التعيين خلافا للمغالطات التي يطلقها البعض بأن هذه الهيئة معيّنة من رئيس الجمهورية".