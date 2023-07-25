أوستن: على إسرائيل مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على مواجهة عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وفق بيان لـ"البنتاغون".

ودعا أوستن إلى التوصل لتوافق في إسرائيل من خلال الحوار السياسي.

وقال البنتاغون في بيانه: "أكد أوستن قناعة الولايات المتحدة بأن التوصل إلى توافق موسع من خلال الحوار السياسي خاصة في الأسابيع والأشهر المقبلة عنصر مهم لديمقراطية متينة".

وأضاف البيان: "حث أوستن الوزير غالانت على التصدي لعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين".