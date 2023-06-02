هل قتلت طائرة أمريكية تعمل بالذكاء الاصطناعي مشغلها الافتراضي؟

جاء حديث هاميلتون، خلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن في أيار/ مايو.

وأضاف: "إذن ماذا فعل (الذكاء الاصطناعي)؟ قتل العامل. لقد قتل العامل لأن هذا الشخص (الآلي) كان يمنعه من تحقيق هدفه".

وتابع هاميلتون: "لقد دربنا نظام الذكاء الاصطناعي على ألا يقتل عامل التشغيل لأن هذا سيئ. وسيخسر نقاطًا إذا فعل ذلك".

وأوضح: "ما الذي بدأ بفعله النظام؟ بدأ بتدمير برج الاتصالات الذي يستخدمه المشغل للتواصل مع الطائرة دون طيار لمنعها من قتل الهدف".

وأكد عدم تضرر أي شخص حقيقي، كما حذَّر هاميلتون، وهو طيار تجريبي لاختبار المقاتلات، من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الاختبار أظهر أنه "لا يمكننا الخوض في حديث حول الذكاء الاصطناعي والذكاء والتعلم الآلي والاستقلالية، إذا لم نكن نريد التحدث عن الأخلاق والذكاء الاصطناعي معًا".