تظاهرة جديدة احتجاجا على إصلاح النظام القضائي في إسرائيل

نزل عشرات آلاف الإسرائيليين مجددا إلى شوارع تل أبيب، مساء السبت، للأسبوع السادس عشر على التوالي، احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يعتبره منتقدوه مخالفا لأسس الديموقراطية.

وتشكل تظاهرة تل أبيب أكبر تجمع في البلاد، وقد ضمت عشرات آلاف المشاركين، على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس في المكان، فيما نظمت تظاهرات أقل حجما في مدن أخرى في البلاد ولا سيما حيفا.

وأتت تظاهرات السبت فيما يشهد الأسبوع المقبل تجمعات لمعارضين للإصلاح ومؤيدين له بالتزامن مع إحياء "يوم الذكرى" الثلاثاء، تليه الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل الأربعاء.