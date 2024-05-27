حزب العمال يتعهد بـ"مراجعة أمنية" للتهديدات التي تواجه بريطانيا
تخطط حكومة حزب العمال المقبلة حال فوز الحزب بالانتخابات العامة في بريطانيا، لإجراء "مراجعة" مدتها 100 يوم للتهديدات التي تواجه الأمن القومي للمملكة المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".
وستشمل المراجعة، التي أطلق عليها اسم "سباق الأمن"، التعاون بين جهاز الاستخبارات الداخلية والشرطة وإدارات "وايت هول" لتحديد التهديدات الناشئة من دول مثل روسيا وإيران، والتطرف، وروبوتات الدردشة الذكية اصطناعيًا التي تجند المتطرفين عبر الإنترنت.
ووفق الصحيفة فإن الهدف هو تقييم التهديدات التكنولوجية سريعة التغير، وتحديد الثغرات التنظيمية، ووضع خطط للسلامة العامة.
وقالت: "ستستلهم المراجعة من استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث 11 سبتمبر والتقييمات الأمنية الأخيرة لنقاط الضعف في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني".
ونقلت عن إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل، تشديدها على الحاجة إلى قيادة واضحة وحاسمة، محذرة من أن بريطانيا تخاطر بأن يتفوق عليها خصومها.
وانتقد المحافظون اعتماد حزب العمال على المراجعة الأمنية، مشيرين إلى أن الأوقات المضطربة تتطلب خطة واضحة وإجراءات حاسمة، بدلاً من الاعتماد على المراجعات.
وفي أخبار الحملة الانتخابية الأخرى، صرحت مستشارة الظل، راشيل ريفز، بأن حزب العمال لن يرفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني ولكنه لن يستبعد خفض الإنفاق.
كما اعترف المحافظون بأن خططهم الخاصة بالخدمة الوطنية الإلزامية لمن هم في سن 18 عاماً لن يتم تطبيقها من خلال فرض عقوبات جنائية.
وتشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن الناخبين يجدون احتمال وصول حكومة المحافظين أقل جاذبية من وصول جيريمي كوربين إلى رئاسة الوزراء قبل خمس سنوات.
كما اتهم النشطاء في الدائرة الانتخابية لكوربين حزب العمال بعملية اختيار غير ديمقراطية للمرشحين.
واعترف كير ستارمر، زعيم حزب العمال، بأن الناخبين لا تزال لديهم شكوك حول قدرة الحزب على التعامل مع الأمن القومي بعد قيادة كوربين.
وطمأن ستارمر في خطاب ألقاه للناخبين بأنه قام بتغيير الحزب بشكل دائم، وتعهد بالقتال من أجل الحصول على ثقتهم.