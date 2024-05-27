حزب العمال يتعهد بـ"مراجعة أمنية" للتهديدات التي تواجه بريطانيا

تخطط حكومة حزب العمال المقبلة حال فوز الحزب بالانتخابات العامة في بريطانيا، لإجراء "مراجعة" مدتها 100 يوم للتهديدات التي تواجه الأمن القومي للمملكة المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".

وستشمل المراجعة، التي أطلق عليها اسم "سباق الأمن"، التعاون بين جهاز الاستخبارات الداخلية والشرطة وإدارات "وايت هول" لتحديد التهديدات الناشئة من دول مثل روسيا وإيران، والتطرف، وروبوتات الدردشة الذكية اصطناعيًا التي تجند المتطرفين عبر الإنترنت.

ووفق الصحيفة فإن الهدف هو تقييم التهديدات التكنولوجية سريعة التغير، وتحديد الثغرات التنظيمية، ووضع خطط للسلامة العامة.

وقالت: "ستستلهم المراجعة من استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لأحداث 11 سبتمبر والتقييمات الأمنية الأخيرة لنقاط الضعف في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني".

ونقلت عن إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل، تشديدها على الحاجة إلى قيادة واضحة وحاسمة، محذرة من أن بريطانيا تخاطر بأن يتفوق عليها خصومها.

وانتقد المحافظون اعتماد حزب العمال على المراجعة الأمنية، مشيرين إلى أن الأوقات المضطربة تتطلب خطة واضحة وإجراءات حاسمة، بدلاً من الاعتماد على المراجعات.