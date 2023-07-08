زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان رمز المقاومة ضد روسيا
زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان الصغيرة في البحر الأسود التي تحدى المدافعون عنها سفينة حربية روسية في بداية الغزو، مع دخول الصراع يومه الـ500.
وقال الرئيس في مقطع فيديو غير مؤرخ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، نحن في جزيرة الثعبان التي لن يغزوها المحتلون أبدا، مثل كل أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان".
وأضاف في المقطع الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع أزهارا على نصب تذكاري: "أريد أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500".
وسيطرت موسكو على الجزيرة بعد وقت قصير من شن غزوها في 24 شباط/فبراير 2022.
تعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه. وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية، فمنذ اليوم الأول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها.
وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، يُسمع فيه قول حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان "اذهبي إلى الجحيم!"، ردا على سفينة موسكفا الروسية التي كانت تحضهم على الاستسلام.
وفي وقت لاحق أُسر الجنود الأوكرانيون لكنهم حرروا في ما بعد في عملية تبادل أسرى، وغرقت السفينة الروسية موسكفا بالبحر الأسود في نيسان/أبريل. وقالت موسكو إن السبب هو انفجار على متنها، فيما أعلنت أوكرانيا أنها قصفت السفينة الحربية بصواريخ، وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، أعادت القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة.