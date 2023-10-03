فرنسا توافق على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة تجريها لأرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة جنوب القوقاز.
وأشارت "كولونا" في تصريح للصحافيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".
ولم تحدد "كولونا" نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين، ودون أي نية في التصعيد".
وشددت على أن أذربيجان بفضل عائداتها النفطية، والدعم التركي، "لم تتوقف عن التسلّح لاتخاذ خطوات".
وحققت باكو انتصارًا خاطفًا، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قرة باغ بعد رفض يريفان مساعدتهم خوفًا من نشوب حرب جديدة مع جارتها.
وأرمينيا، التي انتصرت في الحرب الأولى خلال التسعينيات عندما تفكك الاتحاد السوفيتي، هُزمت، في خريف العام 2020، في النزاع الثاني مع أذربيجان.
وعادة ما تتلقَّى أرمينيا، الحليف التقليدي لروسيا، أسلحة من موسكو، وللقوات الروسية قاعدة عسكرية فيها، بالإضافة إلى كتيبة لحفظ السلام في ناغورنو قرة باغ.
لكن العلاقات بين موسكو ويريفان تمر بفترة توتر، وأرمينيا تبحث عن شركاء جدد في الغرب.