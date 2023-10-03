فرنسا توافق على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة تجريها لأرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة جنوب القوقاز.

وأشارت "كولونا" في تصريح للصحافيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

ولم تحدد "كولونا" نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين، ودون أي نية في التصعيد".