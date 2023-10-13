تقرير: الحرب تدفع الروس والأوكرانيين لشراء العقارات في إسبانيا
ارتفعت مشتريات المواطنين الروس من العقارات في إسبانيا بأكثر من 50% في النصف الأول من العام الحالي، في حين سجلت المعاملات التي أجراها الأوكرانيون زيادة بأكثر من 40%، وفق تقرير للمجلس العام لكُتّاب العدل.
وربطت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" في تقرير نشرته اليوم الجمعة، الزيادة بالطلب على العقارات بالحرب الدائرة في أوكرانيا، منذ فبراير/ شباط 2022، وما أدت إليه من موجات نزوح من أوكرانيا خاصة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هجرة بعض الروس؛ لتجنّب تبعات الحرب على بلادهم.
وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الحالي، أجرى الروس 2.137 عملية بيع لمنازل في إسبانيا، وهو أعلى رقم منذ 9 سنوات مضت، عندما حطموا رقمهم القياسي بـ 2.573 صفقة.
وأشار التقرير إلى أنه في النصف الأول من عام 2023، قام الأوكرانيون بـ 1758 عملية شراء بزيادة 41.5%، وهو أعلى رقم في السلسلة التاريخية لهم.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الزيادات المسجلة في مشتريات المنازل من قِبل الروس والأوكرانيين، إلا أن تلك التي نفذها الأجانب ككل انخفضت بنسبة 7.5% على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 67.983.
المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية