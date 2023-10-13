تقرير: الحرب تدفع الروس والأوكرانيين لشراء العقارات في إسبانيا

ارتفعت مشتريات المواطنين الروس من العقارات في إسبانيا بأكثر من 50% في النصف الأول من العام الحالي، في حين سجلت المعاملات التي أجراها الأوكرانيون زيادة بأكثر من 40%، وفق تقرير للمجلس العام لكُتّاب العدل.

وربطت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" في تقرير نشرته اليوم الجمعة، الزيادة بالطلب على العقارات بالحرب الدائرة في أوكرانيا، منذ فبراير/ شباط 2022، وما أدت إليه من موجات نزوح من أوكرانيا خاصة باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هجرة بعض الروس؛ لتجنّب تبعات الحرب على بلادهم.