الحرس الوطني الأمريكي يستعد لحمل السلاح في واشنطن

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن العاصمة تستعد لحمل السلاح في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الاستعدادات جاءت بعد أيام من تصريح الرئيس، دونالد ترامب، بإرسالهم "لاستعادة" العاصمة ممن وصفهم بالمجرمين العنيفين، وفق المصادر نفسها.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي الدفاع قد صرّحوا سابقًا بأن جنود الحرس الوطني البالغ عددهم 800 جندي لن يكونوا مسلحين، على عكس العديد من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين المرسلين إلى العاصمة؛ كما لن يحملوا أسلحة في سياراتهم.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الأمريكي، في بيان صحفي إن "الأسلحة متاحة عند الحاجة، لكنها ستبقى في مستودع الأسلحة".

ويأتي انتشار القوات في واشنطن بعدما أرسل ترامب قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية للسيطرة على الاضطرابات التي شهدتها لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بعد عمليات دهم لضبط الهجرة غير النظامية.

وكانت المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس الأمريكي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ العام 1965.