فرنسا تمنع تجمعا للمعارضة الإيرانية بسبب تهديد بهجوم

يأتي الحظر في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح العديد من الأوروبيين من سجونها، ومنهم مواطنان فرنسيان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى مكالمة هاتفية، امتدت لتسعين دقيقة، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.