فرنسا تمنع تجمعا للمعارضة الإيرانية بسبب تهديد بهجوم
منعت فرنسا تجمعا مقررا للمعارضة الإيرانية؛ بسبب تهديد بشن هجوم، وفقا لخطاب أُرسل إلى منظمي الاحتجاج واطلعت عليه "رويترز".
وكان من المقرر تنظيم التجمع بعد الإفراج عن دبلوماسي إيراني أدين بتدبير هجوم 2018.
يأتي الحظر في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية إلى نزع فتيل التوتر مع إيران، وبعد أسابيع قليلة من إطلاق طهران سراح العديد من الأوروبيين من سجونها، ومنهم مواطنان فرنسيان.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى مكالمة هاتفية، امتدت لتسعين دقيقة، مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في العاشر من يونيو/حزيران الجاري.