عواصم أوروبية تعمل على "خطط دقيقة" لإرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن العواصم الأوروبية تعمل على وضع "خطط دقيقة للغاية" لنشر قوات عسكرية محتملة في أوكرانيا.

وأوضحت في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نشرت الأحد بأن هذه الخطط تأتي "في إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الصراع، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأمريكية".

في غضون ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد، إنه يتوقع أن تدوم الحرب في أوكرانيا طويلًا نظرًا لأن الحروب عادة ما تنتهي بهزيمة عسكرية أو استنزاف اقتصادي، وهما احتمالان لا بوادر لهما حتى الآن، سواء بالنسبة لكييف أم موسكو.

وتأتي تعليقات ميرتس قبل يوم من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع بين رئيسي روسيا وأوكرانيا توطئة لعقد محادثات إحلال السلام، وهدد ترامب "بعواقب" ما لم يُعقد الاجتماع.

وأضاف أن هناك جهودًا تبذل من خلال مبادرات دبلوماسية مكثفة لوضع حد للحرب في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يمكن أن يحدث "على حساب استسلام أوكرانيا" لأن روسيا حينها ستستهدف ببساطة دولة أخرى، وفق قوله.