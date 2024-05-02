إيران.. تعيين زوجة رئيسي في منصبين جديدين

قرر رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، الأربعاء، تعيين جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في منصبين جديدين.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "مقيمي عين جميلة علم الهدى في المجلس التنفيذي للتوظيف بكلية علوم الأسرة بالجامعة، بحضور نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة والمرأة، أنسية خزعلي، ونائب وزير التعليم العالي قاسم عمو عابديني".

وأضافت الوكالة أن "مقيمي أصدر أيضا قراراً ثانياً بتعيين زوجة الرئيس، بمنصب عضو هيئة التدريس في جامعة الشهيد بهشتي أحد أهم الجامعات في طهران".

وجميلة علم الهدى عملت باحثة ومحاضرة في الجامعات الإيرانية قبل أن يتسلم إبراهيم رئيسي منصبه كرئيس للجمهورية الإيرانية في آب/أغسطس 2021، وهي البنت الكبرى لأحمد علم الهدى رجل الدين المتشدد وعضو مجلس خبراء القيادة وممثل المرشد علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وقد تزوجت رئيسي في عمر يناهز 18 عاماً وتبلغ الآن من العمر 59 عاماٌ، وهي خريجة بدرجة دكتوراه قسم فلسفة التربية من جامعة تربيت مدرس، وأم لابنتين .

وفي مارس/آذار 2020 تم تعيينها في منصب أمين "مجلس تحويل وتحديث النظام التعليمي في البلاد" التابع للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.