مع بدء سريان القرار.. ما أثر تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية؟
دخل، اليوم الجمعة، قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية حيز التنفيذ.
القرار الذي صدر، قبل شهر، أعادت بموجبه الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي إلى هذه القائمة متراجعة عن قرارها السابق في بداية فترة رئاسة جو بايدن بحذف ميليشيا الحوثي من القائمة بسبب مخاوف من الإضرار بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
ومع سريان القرار "القديم الجديد" بدءًا من اليوم، يدخل اليمن مرحلة جديدة مع مساعٍ أمريكية حثيثة لوضع حد لـ"تمويل العمليات الإرهابية"، خاصة في ظل الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على الملاحة في البحر الأحمر، وبدء القوات الأمريكية، أخيرًا، تنفيذ ضربات ضد مواقع الميليشيا.
وفي منشور على منصة "إكس" أشارت الخارجية الأمريكية إلى بدء سريان القرار، اليوم، مؤكدة أن "هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر تلحق ضررًا بالناس في جميع أنحاء العالم، خاصة الفقراء منهم والفئات المستضعفة".
وأضافت: "تعني أعمال الحوثيين العدوانية تغيير مسار آلاف السفن، مما يؤدّي إلى تأخير الرحلات، وزيادة تكلفة الغذاء، والوقود، والدواء، والمساعدات الإنسانية".
وفي إيضاح أمام مجلس الأمن لأثر هجمات ميليشيا الحوثي على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، قال السفير روبرت وود، من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، إن "الحوثيين يحاولون تضييق الخناق على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، ويواجه الناس في مختلف أنحاء العالم زيادة في تكاليف السلع والإمدادات نتيجة لذلك".
وأضاف أن ذلك أدى إلى "إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وتأخيرها بنحو 10 أيام ومليون دولار من تكاليف الوقود لكل رحلة في اتجاه واحد بين آسيا وأوروبا".
تجميد الأصول
ويعني التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي "كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا"، تجميد أي أصول محتملة لها في الولايات المتحدة وقطع أي مصادر تمويل تستفيد منها.
وفي هذا الإطار، ذكرت "أسوشيتد برس" أن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة لن يتضمن عقوبات على تقديم "الدعم المادي" ولا حظر السفر، وبالتالي لن يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم المساعدات للمدنيين اليمنيين. وهو ما كانت واشنطن أكدت عليه في تصريحات سابقة.
ويمنح القرار وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات أوسع لإصدار العقوبات ضد أفراد أو شركات أو حكومات يخالفون هذه العقوبات بحرمانهم من إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
ورغم ذلك، يشدد المحللون على الأثر السياسي للقرار من حيث زيادة الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي.