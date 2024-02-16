مع بدء سريان القرار.. ما أثر تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية؟

وأضافت: "تعني أعمال الحوثيين العدوانية تغيير مسار آلاف السفن، مما يؤدّي إلى تأخير الرحلات، وزيادة تكلفة الغذاء، والوقود، والدواء، والمساعدات الإنسانية".

وفي إيضاح أمام مجلس الأمن لأثر هجمات ميليشيا الحوثي على الملاحة البحرية والتجارة العالمية، قال السفير روبرت وود، من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، إن "الحوثيين يحاولون تضييق الخناق على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر، ويواجه الناس في مختلف أنحاء العالم زيادة في تكاليف السلع والإمدادات نتيجة لذلك".

وأضاف أن ذلك أدى إلى "إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وتأخيرها بنحو 10 أيام ومليون دولار من تكاليف الوقود لكل رحلة في اتجاه واحد بين آسيا وأوروبا".

تجميد الأصول

ويعني التصنيف الأمريكي لميليشيا الحوثي "كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا"، تجميد أي أصول محتملة لها في الولايات المتحدة وقطع أي مصادر تمويل تستفيد منها.

وفي هذا الإطار، ذكرت "أسوشيتد برس" أن إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة لن يتضمن عقوبات على تقديم "الدعم المادي" ولا حظر السفر، وبالتالي لن يشكل عائقًا كبيرًا أمام تقديم المساعدات للمدنيين اليمنيين. وهو ما كانت واشنطن أكدت عليه في تصريحات سابقة.

ويمنح القرار وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات أوسع لإصدار العقوبات ضد أفراد أو شركات أو حكومات يخالفون هذه العقوبات بحرمانهم من إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ورغم ذلك، يشدد المحللون على الأثر السياسي للقرار من حيث زيادة الضغط الدولي على ميليشيا الحوثي.