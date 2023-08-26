أوكرانيا.. تصادم طائرتين بالجو يودي بحياة 3 طيارين عسكريين

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن ثلاثة طيارين في قواتها الجوية، أحدهم طيار مقاتل مشهور يحمل علامة النداء "جويس"، قُتلوا في حادث تصادم في الجو، أمس الجمعة.

ويمثّل الحادث ضربة لكييف المتطلعة للحصول على طائرات "إف-16" لتعزيز أسطولها الجوي، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، والمضي قدما في هجومها المضاد.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا، هذه خسارة مؤلمة وغير قابلة للتعويض لنا جميعا"، واصفة الحادث بأنه "فظيع".

وأضافت أن الحادث وقع في منطقة جيتومير شمال أوكرانيا بين طائرتي تدريب قتالي من طراز "إل-39"، مضيفة أن "التحقيق في الملابسات جار".