صاروخ يصيب سفينة تركية في ميناء خيرسون الأوكراني

والسفينة التي ظلت عالقة في الميناء منذ فبراير/ شباط 2022 تديرها شركة غايلي شيبينغ التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وقال مصدر ملاحي إن هناك 12 سفينة تركية متوقفة في الموانئ الأوكرانية ومنها خيرسون، وإن هذه السفن غير مشمولة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته: "هجوم وقع مساء أمس، على الميناء على الأرجح (..) السفن التركية في خيرسون يديرها الحد الأدنى من أفراد الطاقم، لذا لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح".