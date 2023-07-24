صحيفة أمريكية تكشف أسباب نجاح وشهرة مسيّرة "بيرقدار" التركية

سلطت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، اليوم الاثنين، في تقرير لها، الضوء على الأسباب التي قادت إلى نجاح وشهرة طائرات "بيرقدار" المسيّرة تركية الصنع.

وقالت الصحيفة إنه منذ أن بدأت تركيا بيع طائرات "بيرقدار" عام 2019، استخدمت هذه المسيّرات في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوكرانيا و"ناغورنو كاراباخ" وليبيا وسوريا والعراق وإثيوبيا والصومال.

ونقل التقرير عن ريتش أوتزين المستشار في مؤسسة "مجلس الأطلسي" في تركيا، قوله إن "الأتراك لا يقومون فقط بتسليم الطائرات مع دورة استخدام سريعة بل إنهم يقدمون فرق تدريب طويلة الأمد، ودعم صيانة وإمداد".

وأضاف أن الطائرة تأتي كذلك مع "نظام تكامل تشغيلي مع أنظمة أخرى مثل القيادة والسيطرة والمراقبة، ومجموعات القوات الجوية والبرية المأهولة وغير المأهولة".

وأوضح أن "القوات التركية لديها خبرة قتالية حديثة مع الطائرات المسيّرة، لذا فإن مفاهيمهم ونهج التكامل لديهم ميزة في الوقت الحالي للاعتراف بعلامتهم التجارية".