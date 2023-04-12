أمريكا توجه رسائل طمأنة لإسرائيل بشأن تسريبات البنتاغون

وقال موقع "والا" العبري إن "كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن تسريبات البنتاغون"، لافتاً إلى أن الأمريكيين أكدوا التزامهم بالعلاقة مع إسرائيل.

وأوضح الموقع العبري أن "الرسائل الأمريكية لإسرائيل تأتي كجزء من تحرك دبلوماسي واسع من قبل إدارة الرئيس جو بايدن حول العالم؛ لتقليل الضرر السياسي الناجم عن تسريب الوثائق التي تعتبر الأكثر سرية".

ولفت الموقع العبري إلى أن "رسائل الطمأنة الأمريكية لإسرائيل هي للتأكيد على أن تل أبيب من الحلفاء الرئيسيين لواشنطن في مجالات التعاون العسكري والاستخباراتي".

وأشار الموقع إلى أنه "من المقرر أن يزور مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير الولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل؛ وذلك من أجل مناقشة تسريب وثائق البنتاغون مع كبار المسؤولين الأمريكيين".