أمريكا توجه رسائل طمأنة لإسرائيل بشأن تسريبات البنتاغون
أكد موقع عبري، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وجهت رسائل تطمئن فيها إسرائيل فيما يتعلق بتسريب الوثائق السرية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وذلك عبر محادثات جرت بين مسؤولين من واشنطن وتل أبيب.
وتسبب تسريب وثائق صنفت على أنها "سرية للغاية" من البنتاغون الأمريكي بإحراج شديد للولايات المتحدة، وتطرق بعضها لدور الموساد في المظاهرات ضد ائتلاف بنيامين نتنياهو، ولسيناريوهات تزويد إسرائيل لأوكرانيا بالأسلحة.
وقال موقع "والا" العبري إن "كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع نظرائهم الإسرائيليين بشأن تسريبات البنتاغون"، لافتاً إلى أن الأمريكيين أكدوا التزامهم بالعلاقة مع إسرائيل.
وأوضح الموقع العبري أن "الرسائل الأمريكية لإسرائيل تأتي كجزء من تحرك دبلوماسي واسع من قبل إدارة الرئيس جو بايدن حول العالم؛ لتقليل الضرر السياسي الناجم عن تسريب الوثائق التي تعتبر الأكثر سرية".
ولفت الموقع العبري إلى أن "رسائل الطمأنة الأمريكية لإسرائيل هي للتأكيد على أن تل أبيب من الحلفاء الرئيسيين لواشنطن في مجالات التعاون العسكري والاستخباراتي".
وأشار الموقع إلى أنه "من المقرر أن يزور مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زمير الولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل؛ وذلك من أجل مناقشة تسريب وثائق البنتاغون مع كبار المسؤولين الأمريكيين".
يذكر أن إحدى وثائق البنتاغون المسربة كشفت اعتراض المخابرات الأمريكية اتصالات لقادة في جهاز الموساد الإسرائيلي يشجعون فيها الموظفين على المشاركة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو.
كما كشفت وثيقة أخرى تفاصيل 4 سيناريوهات يمكن لإسرائيل من خلالها تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية، وتتضمن تفاصيل الأسلحة التي تشمل أنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدبابات.