انفجار مسيرة روسية فوق كييف
انفجار مسيرة روسية فوق كييف رويترز

أوكرانيا تُسقط صاروخ كروز و6 مسيّرات روسية

قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 6 طائرات مسيّرة هجومية وصاروخ كروز أطلقتها روسيا خلال الليل، مضيفة أن روسيا أطلقت في المجمل تسعة صواريخ كروز على أوكرانيا.

انفجار مسيرة روسية فوق كييف
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وقال مسؤولون بارزون في الجيش الأوكراني، الخميس، إن قواتهم تواجه هجومًا روسيًّا جديدًا في مدينة أفدييفكا الواقعة شرق البلاد، بينما تُحرز بعض التقدم في الهجوم المضاد في الجنوب.

انفجار مسيرة روسية فوق كييف
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من جهته كشف التلفزيون الروسي، الجمعة، أن الرئيس بوتين زار في وقت متأخر من مساء الخميس مقر قيادة القوات الروسية في مدينة روستوف جنوب البلاد، للاطلاع على سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

فيما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن بوتين "في طريق عودته من بيرم توقف في روستوف، حيث زار مقر قيادة القوات المسلحة الروسية. وهناك أطلع رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف رئيس الدولة على الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتحدث الرئيس بوتين خلال الزيارة مع ممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع الروسية".

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