أوكرانيا تُسقط صاروخ كروز و6 مسيّرات روسية

من جهته كشف التلفزيون الروسي، الجمعة، أن الرئيس بوتين زار في وقت متأخر من مساء الخميس مقر قيادة القوات الروسية في مدينة روستوف جنوب البلاد، للاطلاع على سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

فيما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن بوتين "في طريق عودته من بيرم توقف في روستوف، حيث زار مقر قيادة القوات المسلحة الروسية. وهناك أطلع رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف رئيس الدولة على الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتحدث الرئيس بوتين خلال الزيارة مع ممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع الروسية".