تحليل تاريخي: كيف وصلت البشرية إلى هذه الحالة المناخية المروعة؟

تقف الإنسانية على حافة أزمة بيئية هائلة، تشكلت على مدى قرون من السعي الدؤوب لتحقيق التقدم. وبينما يجتمع الزعماء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي لمناقشة أخطار درجات الحرارة المرتفعة، والفيضانات المدمرة، وحالات الجفاف الطويلة، وحرائق الغابات المتفشية، يبقى السؤال قائمًا: كيف وصلنا إلى هذه الحالة المناخية المحفوفة بالمخاطر؟.

وفي سرد لتاريخ التطور البشري، نشره موقع Abc News، يظهر أن الحضارة الإنسانية ارتبطت بشكل دائم مع تحقيق المكاسب الشخصية. فمنذ قرون مضت، غيّر البشر المناظر الطبيعية لإقامة البنية التحتية، كما تعمّقوا في الأرض لاستخراج كميات هائلة من الفحم والنفط والغاز لتغذية الإمبراطوريات والاقتصادات المزدهرة.

ويشير المؤرخون إلى أن أولئك الذين يملكون السلطة كانوا ينظرون إلى البيئة كأداة للتقدم. وبالتالي، فإن هذا الدافع المستمر للسيطرة على الطبيعة وتسخير موارد الطاقة لم يغير من معالم الأرض فحسب، بل قاد أيضًا نحو كارثة بيئية وشيكة.

وعلى سبيل المثال، مدينة مكسيكو سيتي، وهي مدينة ترجع جذورها إلى مستوطنة تقع داخل جزر بحيرة تيكسكوكو منذ قرون مضت، فقد اختفت البحيرة في الغالب، وتم تجفيفها لاستيعاب التوسع الحضري لأكثر من 22 مليون شخص.

وتعكس المحنة التي تعيشها مكسيكو سيتي اتجاها أوسع للمجتمعات التي تعيد تشكيل البيئات لصالحها. ففي جميع أنحاء العالم، تمت إزالة الغابات من مساحات شاسعة من الأراضي لأغراض الزراعة أو تم تدميرها بواسطة المحاجر والتعدين؛ ما أسهم بشكل كبير في الانبعاثات والتدهور البيئي.