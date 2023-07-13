ترامب لا يتمتع بالحصانة في قضية "التشهير بمُغتصبة"

قالت مصادر من وزارة العدل الأمريكية، إن الرئيس السابق، دونالد ترامب، لا يتمتع بالحصانة في قضية "التشهير" بالكاتبة، إي جي كارول، التي اتهمته بالاغتصاب في تسعينيات القرن الماضي، ثم الإساءة لها لفظيا في وقت لاحق.

وكان ترامب قد وصف الكاتبة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي في نيويورك بـ"الكاذبة"، وحصل ذلك عام 2019، وهو ما يزال في المنصب بالبيت الأبيض، أي عندما كان يتمتع بالحصانة.

لكن محامين عامين في الولايات المتحدة أوضحوا، الثلاثاء، أنه بوسع الكاتبة أن تمضي قدما في متابعة الرئيس السابق الذي يواجه عدة متاعب أمام القضاء.

وفي مايو الماضي، تم الحكم على ترامب بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة والصحفية السابقة على خلفية ضلوعه في الاعتداء عليها جنسيا، داخل متجر، سنة 1996.

لكن كارول التي تبلغ 79 سنة في الوقت الحالي، تطالب ترامب بـ10 ملايين دولار، بسبب ما تعتبره تشهيرا أساء إليها خلال المحاكمة.

وتستند الدعوى الجديدة ضد ترامب إلى تصريحات أدلى بها سنة 2019، عندما كان في المنصب، بينما كان يجيب على أسئلة الصحفيين.

وأثير جدل قانوني بشأن مقاضاة ترامب حول تصريحه، في ذلك الوقت، لأنه كان يخدم في منصب رئيس الولايات المتحدة.

المصدر: "بي بي سي"