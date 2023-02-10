وكالة: إيران ألقت القبض على المسؤولين عن مهاجمة موقع عسكري في أصفهان
أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة، بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على "الجناة الرئيسيين" في هجوم بطائرة مسيرة هذا الشهر على موقع عسكري في مدينة أصفهان وسط البلاد، وإنه شارك فيه "مرتزقة" إسرائيليون، وفق ما ذكرت "رويترز".
وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية "تم تحديد واعتقال الجناة الرئيسيين في المحاولة الفاشلة لتخريب مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان في الأول من فبراير/ شباط... حتى الآن، ثبت تورط مرتزقة النظام الصهيوني (إسرائيل) في هذا العمل".