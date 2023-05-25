الصين تتهم الغرب بـ"التضليل" على خلفية هجوم إلكتروني مفترض

اتهمت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة وحلفاءها بشن "حملة تضليل"، بعدما قالت واشنطن وشركاؤها الغربيون ومايكروسوفت إن "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين تسلّلت إلى شبكات أمريكية للبنية التحتية الحيوية.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ "هذا تقرير غير مهني على الإطلاق مع سلسلة أدلة مفقودة".