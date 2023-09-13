صدامات في القدس بين متدينين حريديين وعناصر الشرطة الإسرائيلية

اندلعت، اليوم الأربعاء، صدامات واشتباكات بين عناصر يمينية متطرفة من طائفة "الحريديم" وقوات الشرطة الإسرائيلية، خلال احتجاجات في مدينة القدس.

ونظم العشرات من اليهود المتشددين الحريديين في القدس، اليوم، تظاهرات احتجاجية ضد قانون التجنيد، جرى على إثرها إغلاق السكك الحديدية الخفيفة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن عشرات المتدينين تظاهروا بالقرب من المدخل الغربي للقدس وأغلقوا الشوارع والسكك الحديدية الخفيفة للتظاهر ضد اعتقال متهرب من التجنيد.