صحيفة إسبانية: الجزائر تعتزم إعادة سفيرها إلى مدريد

قالت صحيفة "الكونفيدونثيال" الإسبانية، إن السلطات الجزائرية تعتزم إعادة سفيرها إلى مدريد لإنهاء الأزمة الثنائية المستمرة منذ 19 شهرا.

وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته، الخميس، عن تعيين الجزائر عبد الفتاح دغموم سفيرا في مدريد خلفا لسعيد موسى الذي يرأس سفارة البلاد في فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول جزائري، أنّ فكرة عودة السفير إلى إسبانيا ليست جديدة، ولكن كان على السلطات انتظار اللحظة المناسبة للقيام بها.