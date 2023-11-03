صحيفة إسبانية: الجزائر تعتزم إعادة سفيرها إلى مدريد
قالت صحيفة "الكونفيدونثيال" الإسبانية، إن السلطات الجزائرية تعتزم إعادة سفيرها إلى مدريد لإنهاء الأزمة الثنائية المستمرة منذ 19 شهرا.
وكشفت الصحيفة في تقرير نشرته، الخميس، عن تعيين الجزائر عبد الفتاح دغموم سفيرا في مدريد خلفا لسعيد موسى الذي يرأس سفارة البلاد في فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول جزائري، أنّ فكرة عودة السفير إلى إسبانيا ليست جديدة، ولكن كان على السلطات انتظار اللحظة المناسبة للقيام بها.
وما عزّز من إمكانية عودة التمثيل الدبلوماسي إلى مدريد، حسب المسؤول الجزائري، هو "خطاب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".
وأوضحت الصحيفة، أن تصريحات سانشيز كانت محل تقدير في الجزائر، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر حين رافع لصالح إنشاء دولة فلسطينية تتعايش مع الدولة الإسرائيلية.
وكان السفير دغموم شغل منصب وزير مستشار في سفارة الجزائر في مدريد عام 2019، قبل أن يُعيّن سفيرا للجزائر في غينيا كوناكري، وأخيرا أعيد للعمل بوزارة الخارجية.
المصدر: صحيفة "الكونفيدونثيال" الإسبانية