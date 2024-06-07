بايدن مهدد بخسارة أصواتهم.. ما العوامل المؤثرة في اتجاهات الناخبين السود؟

ينحو الناخبون الأمريكيون من أصول أفريقية إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نوفمبر المقبل لفائدة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد التعبير عن استيائهم من سياسات بايدن بشأن عدة ملفات.

ويتجه الناخبون الأمريكيون السود نحو القطع مع تقليد سياسي في البلاد، دأب على ترجيح كفة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

وتتفاقم حالة الاستياء لدى الناخبين السود من سياسات بايدن ومنها مواقفه من الحرب على غزة ودعمه المتواصل لإسرائيل، فضلًا عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.

وفي آخر تطور في هذا الباب حثت "الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين" في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، على وقف أعمال تسليم الأسلحة جميعها لإسرائيل "إلى أجل غير مسمى" والضغط عليها لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت الجمعية، التي تدافع عن العدالة بين الأعراق وحقوق الأمريكيين السود، إنه يتعين على واشنطن استخدام نفوذها مع إسرائيل لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.