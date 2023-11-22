ضحايا غزة أم أسرى إسرائيل.. ما الذي يحدد مواقف الغرب من "الهدنة"؟

كما في كل الأحداث التي رافقت الحرب في غزة، جاءت المواقف الغربية تجاه الهدنة "المؤقتة" أكثر ميلاً إلى وجهة النظر الإسرائيلية، وتبنياً لها، إذ إن سقوط مئات المدنيين كل يوم في غزة لم يكن هو ما يدفع باتجاه الضغط لوقف النار، قدر ما كان الدافع "تحرير المختطفين لدى حماس".

معظم الغرب الذي تبنى موقف إسرائيل من أن أي وقف لإطلاق النار سيؤدي إلى تقوية حماس، هو الذي عاد ليرحب بهدنة ستفضي إلى تحرير المختطفين الإسرائيليين لدى حماس.

وفي الحالتين لم يكن استهداف كل شيء في غزة من مشافٍ ومدارس، ومنازل، ولم تكن صور القتلى والجرحى الذين لا يجدون علاجاً.. كل ذلك لم يكن هو الذي يستدعي الهدنة، بل إن ما يستدعيها من وجهة الغرب هو أنها فرصة لتحرير المختطفين الإسرائيليين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن تنفيذ الاتفاق سيعني أن "النفوس الشجاعة سيتمّ لمّ شملها مع عائلاتها"، في إشارة إلى تحرير المختطفين، بينما وصفت بريطانيا الاتفاق بأنه "خطوة أساسية" باتجاه "توفير الارتياح لعائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".