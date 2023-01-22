تصدع جديد في تحالف نتنياهو.. وزراء "الصهيونية الدينية" يقررون مقاطعة جلسة الحكومة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إن وزراء حزب "الصهيونية الدينية" الذي يرأسه الوزير يتسلئيل سموتريتش، سيتغيبون عن اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، احتجاجا على قرار من وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، بتفكيك مستوطنة إسرائيلية.

وقالت القناة الـ12 العبرية، "لن يحضر وزراء الصهيونية الدينية الجلسة الأسبوعية للحكومة احتجاجا على إخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية أور حاييم، خلافاً لتعليمات الوزير سموتريتش".