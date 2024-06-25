عبر الـ"جيتسكي".. أسلوب جديد للهجرة غير النظامية في المغرب

والدراجات المائية تعد وسيلة آمنة تتميز بالسرعة والقدرة على المناورة مقارنة بالقوارب الخشبية أو المطاطية.

وقال مصدر محلي لـ"إرم نيوز"، إن عمليات الهجرة غير الشرعية بواسطة "جيتسكي" تنطلق من قرية "بليونش" القريبة من مدينة سبتة، مشيرًا إلى أن وسائل الهجرة تتغير، بسبب مستجدات المراقبة الأمنية من طرف السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية.

وفي فصل الصيف، يصعب التمييز بين من يستعمل الدراجات المائية للترفيه وبين من يستعملها في نشاط الهجرة غير الشرعية.

وتفيد أرقام كشفت عنها وزارة الداخلية المغربية في العام 2022 بأن السلطات المغربية أجهضت أكثر من 40 ألفاً و600 محاولة هجرة غير نظامية صوب أوروبا وفككت 124 شبكة لتهريب المهاجرين.

وقال الكاتب الصحفي سعد ناصر، إن الحديث عن استعمال الدراجات المائية في الهجرة غير النظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن تبدو طريقة جديدة بدلا عن القوارب، إلا أن النتيجة واحدة وهي عدم نجاح تلك الهجرات السرية؛ وذلك في ظل يقظة الأمن المغربي المشددة على الحدود.

وقال ناصر لـ"إرم نيوز"، إن مثل هذا النوع من الاستعمالات غير المشروعة في الهجرة غير النظامية ستكون محفوفة بالمخاطر ولاسيما أمام حرس الحدود سواء من الجانب المغربي أو الإسباني.

وأردف المتحدث "لا يمكن الوثوق بمثل هذه الأخبار أو مدى نجاعتها بهذه السهولة بمكان، لاسيما في ظل التعاون الأمني الاقليمي بين الدول في ملف محاربة الهجرة والاتجار بالبشر".

واستطرد قائلا: "من الأفضل أن يتحلى الشباب بنوع من التمييز والتعقل في عدم الانسياق إلى ما قد ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تسويق للأحلام في كون طريقة الهجرة عبر الدراجات المائية ستكون حلا سحريا للوصول إلى الفردوس الأوروبي".

وتشيد إسبانيا بالتعاون مع المغرب في مجال الهجرة غير النظامية، حيث ساهم في منع المئات من الوصول إلى الضفة الأخرى.