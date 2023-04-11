الأمم المتحدة تكشف عن عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا منذ بدء الحرب

وأضاف المكتب أنه سجل مقتل 8490 شخصا وإصابة 14244 آخرين، في الفترة من بداية الغزو في 24 فبراير شباط 2022 إلى التاسع من أبريل نيسان 2023.

ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد "قمة جبل الجليد"، بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وسُجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، وتتعرض لهجوم من القوات الروسية بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.