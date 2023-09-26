بكين تعارض العقوبات الأمريكية على البرنامج العسكري الإيراني‎

أعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، أنها تعارض بشدة العقوبات الأمريكية التي تستهدف شركات وصينيين على علاقة، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، بتطوير مسيّرات وطائرات عسكرية في إيران.

وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على "سبعة أشخاص وأربعة كيانات" مقرها في إيران والصين وروسيا وتركيا، معتبرة أنهم سهلوا عمليات تسليم ومعاملات مالية مرتبطة بالبرنامج العسكري الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بمسيّرات تستخدمها موسكو في أوكرانيا وتستخدم أيضا بشكل منتظم في سوريا، فيما تنفي إيران من جهتها إرسال طائرات مسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية للتلفزيون المحلي العام إن "الولايات المتحدة أدرجت بعض الشركات والأفراد الصينيين على لائحة (مواطنين معينين بشكل خاص) بسبب ما يسمى بتطوير مسيّرات وطائرات عسكرية تشمل إيران، وهو ما تعارضه الصين بشدة".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف فورا عن قمع الشركات والأشخاص الصينيين بطريقة غير منطقية".

وقال إن "الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".