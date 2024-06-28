"سي إن إن" تُجري أول تجربة عملية قبل مناظرة بايدن وترامب (فيديو)

ووصف المذيعان اللذان قاما بتجربة قطع الصوت بـ"الناجحة"، حيث تحدث أحدهم في وقت يظهر لديه "الضوء الأخضر" ما يعني أنها فرصته بالتحدث، في حين قاطعه زميله الآخر، إلا أن صوته لم يُسمع.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي بي سي نيوز" أنه عندما يتحدث أحد المرشحين سيتم كتم صوت ميكروفون المرشح الآخر وهو طلب قدمه بايدن وتمت الموافقة عليه.

وأشارت صحيفة "إيكونوميست" إلى أن ترامب معروف عنه أنه غير منضبط، ومن المرجح أن يشعر بالغضب لعدم قدرته على أن يسيطر على نفسه بعدم التحدث عن خصمه، وإطالة الوقت بخطبه الطويلة المليئة بالإهانة، على حد قولها.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسه في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب في مناظرة تنظمها شبكة "سي إن إن" للمرة الأولى منذ العام 1988.

ووفق موقع "سي إن إن"، ستبدأ المناظرة على شاشة الشبكة مع بث مباشر على منصاتها الإلكترونية، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، (الواحدة بتوقيت غرينيتش).