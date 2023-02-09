عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على جماعة روسية للقرصنة الإلكترونية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن المجموعة التي تستخدم شبكة "تريكبوت" للبرمجيات الخبيثة بدأت نشاطها في موسكو عام 2014 بشن هجمات إلكترونية على الشركات عبر استخدام ما يسمى فيروسات حصان طروادة.

ومنذ ذلك الحين أصابت فيروسات "تريكبوت" ملايين الحواسيب في العالم قبل أن تتطور إلى برامج فدية تُستخدم لابتزاز الشركات من طريق تشفير بياناتها ومطالبتها لاحقا بالمال مقابل تحريرها، وفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.