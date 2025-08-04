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باكستان تستأنف الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان

باكستان تستأنف الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان
طفلة أفغانية في بكستانالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 11:58 ص

استأنفت السلطات في باكستان، اليوم الاثنين، الترحيل الإجباري للاجئين الأفغان، عقب رفض الحكومة الاتحادية تمديد الموعد النهائي المحدد لإقامتهم.

 وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، سيؤثر القرار في نحو 1.4 مليون أفغاني يحملون بطاقات إثبات التسجيل، والذين انتهى وضعهم القانوني بنهاية يونيو/حزيران الماضي. وكان الكثيرون أملوا في تمديد وضعهم لمدة عام لتسوية مسائل شخصية، مثل: بيع العقارات، أو إنهاء الأعمال قبل العودة إلى أفغانستان.

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 وعلاوة على بطاقات إثبات التسجيل، هناك نحو 800 ألف أفغاني يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية.

وتقول الشرطة إنهم يعيشون في البلاد بصورة غير قانونية، ويتم احتجازهم قبل ترحيلهم في إقليم البنجاب بشرق البلاد، وإقليم بلوشستان في الجنوب الغربي، وإقليم السند في الجنوب.

 وقد أثار قرار اليوم انتقادات من جانب المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين.

 

 

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