رغم الضغوط .. لا رئيس لمجلس النواب الأمريكي حتى الآن

تنظم أول انتخابات غير رسمية لرئاسة مجلس النواب الأمريكي في جلسة مغلقة، اليوم الأربعاء، لمعرفة توجهات المجموعة البرلمانية المثيرة للشغب من الجمهوريين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق وكالة "فرانس برس".

وحاول الجمهوريون الذي يواجهون ضغوطًا من كل الأطراف للتحرك من أجل دعم أوكرانيا وإسرائيل، أمس الثلاثاء، تهدئة التوتر والاتفاق أخيرًا على "رئيس" جديد لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.

وأدت الإطاحة بكيفن مكارثي من رئاسة المجلس، من قبل أعضاء من حزبه منذ أسبوع، إلى تعليق السلطات الرئيسة لهذه المؤسسة، التي تعد واحدًا من أقوى برلمانات العالم، فالتصويت على جميع هذه القضايا الدبلوماسية الساخنة وكذلك أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق، معلق، وهذا وضع غير مسبوق على الإطلاق.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونغرس، خلال خطاب حول الوضع في إسرائيل، إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" في أقرب وقت ممكن "لتمويل ضرورات شركائنا".

وشدد الزعيم الديمقراطي، الذي يعد حزبه، وهو أقلية في مجلس النواب، متفرجًا بشكل أساس على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس، أن "هذه ليست مسألة أحزاب أو سياسة"، مؤكدًا أن "أمن العالم وأمن الولايات المتحدة على المحك".