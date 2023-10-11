رغم الضغوط .. لا رئيس لمجلس النواب الأمريكي حتى الآن
تنظم أول انتخابات غير رسمية لرئاسة مجلس النواب الأمريكي في جلسة مغلقة، اليوم الأربعاء، لمعرفة توجهات المجموعة البرلمانية المثيرة للشغب من الجمهوريين أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق وكالة "فرانس برس".
وحاول الجمهوريون الذي يواجهون ضغوطًا من كل الأطراف للتحرك من أجل دعم أوكرانيا وإسرائيل، أمس الثلاثاء، تهدئة التوتر والاتفاق أخيرًا على "رئيس" جديد لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.
وأدت الإطاحة بكيفن مكارثي من رئاسة المجلس، من قبل أعضاء من حزبه منذ أسبوع، إلى تعليق السلطات الرئيسة لهذه المؤسسة، التي تعد واحدًا من أقوى برلمانات العالم، فالتصويت على جميع هذه القضايا الدبلوماسية الساخنة وكذلك أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق، معلق، وهذا وضع غير مسبوق على الإطلاق.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونغرس، خلال خطاب حول الوضع في إسرائيل، إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" في أقرب وقت ممكن "لتمويل ضرورات شركائنا".
وشدد الزعيم الديمقراطي، الذي يعد حزبه، وهو أقلية في مجلس النواب، متفرجًا بشكل أساس على المفاوضات الفوضوية في الكونغرس، أن "هذه ليست مسألة أحزاب أو سياسة"، مؤكدًا أن "أمن العالم وأمن الولايات المتحدة على المحك".
وعند الساعة الـ17,00 (21,00 ت غ)، استمع الجمهوريون إلى عرضي مرشحين معلنين لمنصب رئيس مجلس النواب، هما: زعيم الكتلة اليميني المتشدد ستيف سكاليز (58 عامًا)، ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب المشاكس المقرب من ترامب، والذي يحظى برعايته، جيم جوردان (59 عامًا).
وقال سكاليز للصحفيين بعد الاجتماع: "بنيت تحالفات طوال حياتي وحققنا انتصارات عظيمة"، مضيفًا "نحن بحاجة إلى كونغرس يعمل غدًا".
لكن لا يتمتع أي من الرجلين حاليًّا بدعم كاف لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وهذا الوضع غير مسبوق على الإطلاق.
مشاجرات بين الإخوة
وكان النائب الجمهوري، مايك كيلي، قال أمس الثلاثاء على منصة "إكس": "بينما نناقش عددًا كبيرًا من القضايا الداخلية الرئيسة، يبدو أننا نتجاهل التهديدات الخطيرة التي تواجهنا وتواجه حلفاءنا في العالم"، داعيًا زملاءه إلى وضع حد لهذه الفوضى المؤسسية.
ويتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب منذ يناير؛ ما يجعلهم مسؤولين عن انتخاب رئيسه، لكن "رئيس البرلمان" الذي تولى منصبه لمدة تسعة أشهر أُطيح به في الثالث من أكتوبر بسبب خلافات حادة جدًّا بين النواب المعتدلين وأنصار ترامب في الحزب.
ولم يتمكن الجمهوريون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفة له.
مكارثي يشيد بتجربته
وفي الوقت الذي دعا فيه عدد من مؤيدي كيفن مكارثي إلى شغل المنصب في أسرع وقت ممكن وحثوا "رئيس المجلس" المفصول على الترشح مرة أخرى، للسماح للكونغرس بالتحرك في هذه السلسلة من القضايا الحساسة، قال مكارثي من ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء: "أعلم أن الكثير منهم يريدون أن أقدم ترشيحي وقلت لهم: أرجوكم لا ترشحوني".
وأمام إلحاح على هذا السؤال قبل يوم، أشاد مكارثي مطولًا بتجربته الدبلوماسية مع إسرائيل، وبدا أنه يترك الباب مفتوحًا أمام احتمال عودته إلى الساحة، لكن هذا يتطلب امتثال مجموعة مثيري الشغب من أنصار ترامب المسؤولين عن الإطاحة بمكارثي، وهذا يبقى غير مرجح حاليًّا.