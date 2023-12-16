نتنياهو يبدأ حملة للبقاء بالسلطة

رصدت صحيفة "معاريف" العبرية السبت، بوادر حملة سياسية يشنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تعزيز فرص بقائه في السلطة، استنادًا إلى قاعدة مزعومة بأنه السياسي الوحيد الذي يمكنه التصدي للضغوط الأمريكية.

وذكرت الصحيفة، أن التسريبات التي خرجت من الاجتماع المغلق بلجنة الخارجية والدفاع بالكنيست قبل أيام، ومنها تصريح نتنياهو، بأن عدد قتلى السابع من تشرين الأول/أكتوبر مماثل لعدد من قتلوا منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، كانت بداية تلك الحملة السياسية.

وقالت إن "تصريحات عديدة لنواب بالكنيست شهدوا الاجتماع المشار إليه، تترك انطباعات بأن نتنياهو تعافى سياسيًا من آثار الضربة التي تلقتها إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وبعد أن كان في وضع صعب، شهد النواب أنهم رأوا نتنياهو مختلفا؛ إذ لديه ثقة كبيرة بالنفس وأكثر حدة".

وفسَّرت الصحيفة ذلك بأن نتنياهو "حلَّ جميع مشكلاته داخل الليكود، وحيَّدَ المخاطر السياسية النشطة، ويتطلع الآن للأمام".