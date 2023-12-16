نتنياهو يبدأ حملة للبقاء بالسلطة
رصدت صحيفة "معاريف" العبرية السبت، بوادر حملة سياسية يشنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تعزيز فرص بقائه في السلطة، استنادًا إلى قاعدة مزعومة بأنه السياسي الوحيد الذي يمكنه التصدي للضغوط الأمريكية.
وذكرت الصحيفة، أن التسريبات التي خرجت من الاجتماع المغلق بلجنة الخارجية والدفاع بالكنيست قبل أيام، ومنها تصريح نتنياهو، بأن عدد قتلى السابع من تشرين الأول/أكتوبر مماثل لعدد من قتلوا منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، كانت بداية تلك الحملة السياسية.
وقالت إن "تصريحات عديدة لنواب بالكنيست شهدوا الاجتماع المشار إليه، تترك انطباعات بأن نتنياهو تعافى سياسيًا من آثار الضربة التي تلقتها إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وبعد أن كان في وضع صعب، شهد النواب أنهم رأوا نتنياهو مختلفا؛ إذ لديه ثقة كبيرة بالنفس وأكثر حدة".
وفسَّرت الصحيفة ذلك بأن نتنياهو "حلَّ جميع مشكلاته داخل الليكود، وحيَّدَ المخاطر السياسية النشطة، ويتطلع الآن للأمام".
"أقنعنا بأكاذيبه"
واستندت الصحيفة، إلى شهادات نواب على صلة بالموضوع، بأن العنوان الرئيس للحملة الحالية لنتنياهو هو أنه "الوحيد الذي يعلم كيف يواجه الضغط الأمريكي"، وقالوا إن هدفه في المرحلة الأولى من الحملة استعادة الكتلة الانتخابية التقليدية الداعمة لـ "الليكود"، وتحويل دفة السجال المجتمعي من إشكالية "ماذا حدث؟" إلى "ماذا سيحدث؟".
واقتبست عن نتنياهو تصريحات خلال الاجتماع منها: "لقد عمد الأمريكيون إلى منعنا من دخول غزة بزعم أن قتلى كُثُر سيسقطون لدينا، لكنني قررت العكس، وقالوا لي لو دخلت هدنة لن تستطيع العودة للقتال، لكننا عُدنا للقتال، وأخبروني أنه لا يمكن إنقاذ جزء من الأسرى فقط، وسنضطر للدخول في صفقة شاملة (الجميع مقابل الجميع) ولكننا فاجأناهم".
واستدل على التحول في موقف نتنياهو، المزيد من التصريحات التي صدرت عنه، وقالت إن كل من شاركوا عادوا إلى مكاتبهم ولديهم انطباع وكأنهم خرجوا من "مؤتمر انتخابي لحزب الليكود"، ونقلت عن نائب معارض لم تكشف هويته قوله: "من العجيب أن نتنياهو نجح في إقناعنا بأكاذيبه".
صدام مفتعل
وتابعت الصحيفة، أن نتنياهو انتقل للمرحلة التالية بعد إقناع خصومه السياسيين، وبدأ صدامًا علنيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأخير يطالبه بقبول حل الدولتين عقب الحرب.
وألمحت إلى أن كل ذلك مفتعل؛ إذ بدأ نتنياهو فورًا بالعمل باتجاه الرغبة الأمريكية، في وقت بدأ بايدن بدوره الحديث عن علاقات معقدة مع نتنياهو.
وأردفت الصحيفة، أن نتنياهو والمقربين منه لا يكترثون بغضب بايدن "لأن الأخير يعلم جيدًا أن ما يقوله رئيس وزراء إسرائيل ضده إنما يستهدف الناخبين الإسرائيليين، تمامًا مثلما يريد بايدن حشد الكتلة الانتخابية الداعمة للحزب الديمقراطي".
وقدَّرت أنه لو استمر الائتلاف الحالي فإنه سيدعم نتنياهو نحو خطوة سياسية يمكن قراءتها من خلال حملته الجديدة تلك، وهي أنه "لا يريد السلطة الفلسطينية في غزة"، لكنها قالت: "هذا مالا يريده، أمَّا ما يريده فلا إجابة واضحة بشأنه".
وعلى نقيض الكلمات الواثقة، يواجه نتنياهو انتقادات داخلية حادة بشأن أفعاله؛ فقرار فتح معبر كرم أبو سالم، أمس الجمعة، بفعل الضغوط الأمريكية ما يؤشر على إذعانه مجددًا للأمريكيين، وهو ما رصدته صحيفة "يسرائيل هايوم" الليلة.
الصحيفة رأت أن القرار "لا يعد إهانة لحكومة ودولة ذات سيادة فحسب، إنما يُناقض المصلحة الإسرائيلية وجهودها لهزيمة حماس في فترة قصيرة وبخسائر أقل قدر الإمكان"، ومن ثم خلصت إلى أن واشنطن تكبل أيدي إسرائيل.