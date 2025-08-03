ماكرون يطالب بنزع سلاح حماس ويندد بفيديوهات الرهائن

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأحد، بنزع سلاح حركة حماس واستبعادها الكامل من أي شكل من أشكال الحكم في غزة.

كما طالب ماكرون من الدولة الفلسطينية التي يريد الاعتراف بها في سبتمبر/أيلول المقبل الاعتراف بإسرائيل.

وندد الرئيس الفرنسي بـ"قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود"، وفق تعبيره، بعد نشر حركتي حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو لاثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بدا عليهما فيها الوهن والهزال.

وأورد ماكرون عبر منصة إكس: "قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود: هذا ما تجسّده حماس. الصور التي لا يمكن احتمالها... وتظهر الرهينتين الإسرائيليين في غزة، تذكّرنا بذلك برعب".

وشدد على أن "الأولوية المطلقة والضرورية بالنسبة إلى فرنسا هي الإفراج الفوري عن كل الرهائن" وفق تعبيره.