نتنياهو: طلبت تدخل الصليب الأحمر لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لأغراض إنسانية
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ماكرون يطالب بنزع سلاح حماس ويندد بفيديوهات الرهائن

ماكرون يطالب بنزع سلاح حماس ويندد بفيديوهات الرهائن
إيمانويل ماكرونالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أغسطس 2025، 2:15 م

طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الأحد، بنزع سلاح حركة حماس واستبعادها الكامل من أي شكل من أشكال الحكم في غزة.

كما طالب ماكرون من الدولة الفلسطينية التي يريد الاعتراف بها في سبتمبر/أيلول المقبل الاعتراف بإسرائيل.

وندد الرئيس الفرنسي بـ"قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود"، وفق تعبيره، بعد نشر حركتي حماس والجهاد الإسلامي مقاطع فيديو لاثنين من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بدا عليهما فيها الوهن والهزال.

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 وأورد ماكرون عبر منصة إكس: "قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود: هذا ما تجسّده حماس. الصور التي لا يمكن احتمالها... وتظهر الرهينتين الإسرائيليين في غزة، تذكّرنا بذلك برعب".

 وشدد على أن "الأولوية المطلقة والضرورية بالنسبة إلى فرنسا هي الإفراج الفوري عن كل الرهائن" وفق تعبيره.

 

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