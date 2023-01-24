واشنطن: حرق المصحف "عمل كريه" قد تكون غايته استهداف وحدة حلف الناتو

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين إن "حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين للغاية".

وأضاف "إنه أمر بغيض"، واصفا الحادث أيضا بأنه "مثير للاشمئزاز" و"كريه".

واعتبر برايس أن حرق المصحف كان عمل شخص "يهدف الى الاستفزاز"، و"ربما سعى عمدا إلى تباعد حليفين مقربين (...) تركيا والسويد".

وأشار برايس الى أنه "ربما سعى عمدا إلى التأثير على المناقشات الجارية بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي".

ودافع برايس عن موقف السويد قائلا إنها تدعم "حرية التجمع"، وأن الفعل "قد يكون قانونيا ومشينا في آن".