تقرير: الاستخبارات الغربية متشوقة لمعرفة أسباب اختفاء وزير خارجية الصين المقال

واختفى "غانغ" منذ أكثر من شهر، وتم استبداله بوزير الخارجية السابق وانج يي في 25 تموز.

فيما زعمت السلطات أنه مريض، انتشرت التكهنات حول اختفائه، ويُفهم أنه قد تعرض للتهديد من قبل مقدم تلفزيون فينيكس الصيني المشهور، الذي اختفى أيضًا.

وأوضحت الصحيفة، أن بكين تعمل حاليًا على تجهيز سرد "معقول" عام لشرح اختفاء "غانغ"، والذي من المتوقع أن تكشف عنه قريبًا. موضحة أنه ليس مجرد أي عضو في الحكومة.

يشار إلى أن الرئيس شي شخصيًا ساعد في صعوده في الرتب، خلال العقد الماضي، مثل تعيينه سفيرًا للصين في الولايات المتحدة بين 2021 و2022، ثم وزيرًا للخارجية منذ نهاية العام 2022 حتى تموز.

وكانت خدمات الاستخبارات في الصين والغرب وحلفائهم منذ اختفاء "غانغ"، يعملون عبر عدة مجالات لاستخراج حقيقة وضعه، حيث تحدثت أولى الأقاويل عن الخيانة كسبب لإقالته في تايوان في تموز.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في تايوان، أن الحزب الشيوعي الصيني يشتبه بأن الوزير السابق قام بإرسال معلومات إستراتيجية إلى واشنطن.