رجل أعمال من أصل مصري يدفع ببراءته من تهم رشوة السيناتور مينينديز

دفع رجل أعمال من ولاية نيوجيرزي، الثلاثاء، ببراءته من اتهامات برشوة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز.

وقدم وائل حنا (40 عاما) التماسا في جلسة أمام القاضي أونا وانج في المحكمة الاتحادية في مانهاتن.

ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين مينينديز (56 عاما) ورجلي أعمال آخرين متهمين برشوة السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرزي، غدا الأربعاء.

وألقت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، القبض على رجل الأعمال وائل حنا في مطار جون كينيدي.

ويواجه حنا الذي يعيش بولاية نيوجيرزي، بالإضافة لرجلي أعمال آخرين، تهمة التآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 5 سنوات، ويواجه في الوقت ذاته تهمة التآمر لارتكاب "عمليات احتيال"، وعقوبتها القصوى تصل إلى السجن 20 عاما.