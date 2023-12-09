في ظل المجالس العسكرية.. اللغة الفرنسية تتجه للاندثار في أفريقيا

تتجه السلطات في بوركينا فاسو إلى إلغاء اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد، ضمن مقترح تعديل دستوري طرحه الجنرال إبراهيما تراوري، في خطوة جديدة تؤشر على تراجع اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية، بعد إلغائها في مالي، فيما استبدلتها الجزائر بالإنجليزية.

وتثير هذه القرارات توقعات باندثار اللغة الفرنسية في أفريقيا، لاسيما في ظل صعود مجالس عسكرية حاكمة في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، مناهضة لحضور فرنسا، وتعمل على توسيع تحالفها مع روسيا.

وقال الأكاديمي المالي، سليمان كوليبالي، إن "القرارات التي اتخذتها بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، ودول أخرى مثل الجزائر، ستكتب نهاية اللغة الفرنسية في القارة الأفريقية التي نُهبت لسنوات من قبل باريس".

وأضاف كوليبالي، وهو أستاذ جامعي في اللغة الإنجليزية في باماكو، لـ"إرم نيوز"، أن "معظم المراقبين يجمعون على أن حضور منظمة الفرانكفونية أصبح ضعيفًا في الساحة، سواء على مستوى الأنشطة الثقافية أو الدبلوماسية، وهذا يعني أن هذه اللغة التي تتراجع على المستوى الدولي، مقابل تقدم الإنجليزية، قد بدأت تندثر فعلًا"، وفق تقديره.