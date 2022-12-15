بايدن يشدد على أهمية إقامة شراكة مع القارة الأفريقية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، الأربعاء، إلى إقامة شراكة كبيرة مع القارة، اعتبرها "مفتاح النجاح للعالم".
وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام قادة 49 دولة أفريقية: "عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، والعالم كله ينجح، وأعلن بالمناسبة عن حزمة استثمارات أمريكية في القارة الأفريقية".
وأكد بايدن، التزام بلاده بدعم "التحول الاقتصادي في أفريقيا"، داعيًا القادة الأفارقة إلى "مشاركة أوسع في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "التحول الاقتصادي لن يحدث في أفريقيا دون طاقة رخيصة وحوكمة جيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "تجمعنا بأفريقيا علاقات مهمة وشراكات كثيرة، نريد مشاركة أوسع من القادة الأفارقة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "بلاده ستستثمر بمشاريع بنى تحتية في أفريقيا عبر تقديم منح، وهو ما يعني أنه لن يتم إثقال كاهل الحكومات في القارة بالديون"، في إشارة إلى الصين التي تتهمها واشنطن بخلق "مصائد ديون" للدول النامية.
وتستضيف الولايات المتحدة، التي لطالما اتهمت بإهمال القارة الأفريقية، قمة في واشنطن تضم عشرات من قادة القارة، إدراكًا منها بضرورة مضاعفة الجهود أمام المنافسة الصينية بشكل خاص، وهذه القمة التي تستغرق 3 أيام، هي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل 8 سنوات خلال 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.