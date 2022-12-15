بايدن يشدد على أهمية إقامة شراكة مع القارة الأفريقية

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، الأربعاء، إلى إقامة شراكة كبيرة مع القارة، اعتبرها "مفتاح النجاح للعالم".

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمام قادة 49 دولة أفريقية: "عندما تنجح أفريقيا، تنجح الولايات المتحدة، والعالم كله ينجح، وأعلن بالمناسبة عن حزمة استثمارات أمريكية في القارة الأفريقية".

وأكد بايدن، التزام بلاده بدعم "التحول الاقتصادي في أفريقيا"، داعيًا القادة الأفارقة إلى "مشاركة أوسع في تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن "التحول الاقتصادي لن يحدث في أفريقيا دون طاقة رخيصة وحوكمة جيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك".